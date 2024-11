Elezioni Umbria, Tesei: “Abbiamo dato tutti il massimo, auguri alla nuova governatrice”

Perugia, 18 novembre 2024 – "Gli umbri hanno votato in modo diverso. Bene, ne prendiamo atto. Auguro alla nuova presidente di ben governare, nell'interesse dell'Umbria": lo ha detto la ormai ex presidente della Regione Donatella Tesei nella sede del suo comitato elettorale dopo la sconfitta alle regionali. "Questa è una bella regione con grandi potenzialità che devono essere effettivamente salvaguardate" ha aggiunto. "Ringrazio la mia squadra e il mio staff - ha affermato Tesei -, tutti i candidati, nessuno escluso, che hanno fatto una bella campagna elettorale raccontando cosa abbiamo fatto in questi cinque anni difficili per questa regione e quale era il progetto".

“Le ragioni della sconfitta? Per adesso non ho fatto un'analisi, naturalmente, ma ci riserviamo tutti insieme come centrodestra, perché è bene fare le analisi di tutto, sinceramente avremo altri modi e tempo per fare gli approfondimenti che servono", ha aggiunto.

Donatella Tesei (Foto Crocchioni)

"Se è mancato il traino di Fratelli d'Italia che si attesta sotto il 20%? Io posso dire con molta tranquillità che tutti i partiti hanno dato il massimo", anche "per far conoscere anche quello che forse non siamo in grado di comunicare bene durante questi 5 anni, ma vedete quanto dopo 3 mesi dall'insediamento arriva una valanga così grande come quella del Covid e per due anni, un anno e mezzo sei incluso, non riesci anche a comunicare...", conclude.

Dopo le parole della candidata è arrivato il commento del vicepremier Matteo Salvini e leader della Lega Matteo Salvini: “Grazie a Donatella Tesei e ad Elena Ugolini per il coraggio e l'impegno, buon lavoro ai nuovi presidenti di Umbria ed Emilia-Romagna. Gli elettori hanno sempre ragione. Già da domani sono a disposizione dei nuovi amministratori per portare avanti tutte le opere pubbliche che servono a cittadini e territori".