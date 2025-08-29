"Vi racconto mio cugino il Papa". I ricordi della famiglia Bergoglio

"L’ultimo ricordo è un pranzo di famiglia a Buenos Aires quando ci ritrovammo tutti insieme a lui, poco prima che diventasse Papa": Jorge Ernesto e Matias Bergoglio sono rispettivamente il cugino e il nipote del compianto Papa Francesco che ieri a Città di Castello hanno partecipato alla presentazione del libro di Sante De Angelis che ne omaggia il pontificato. I ricordi si fermano a qualche anno fa quando la famiglia si riunì in Argentina, per poi ritrovarsi a Roma nel 2014 dove il cugino e i nipoti vennero ricevuti da sua santità come membri della famiglia papale, dodici mesi dopo la sua elezione. "Quando venne nominato papa mi arrivarono le chiamate da mezzo mondo perché tutti volevano conoscere la sua storia. Era un uomo intelligente, consapevole e grande appassionato di calcio, tifoso del San Lorenzo, con lui si poteva parlare di tutto", ricorda Jorge Ernesto che nel capoluogo tifernate ci è venuto anche grazie al calcio dato che suo figlio Matias è l’attuale presidente dell’Ac Città di Castello. Jorge ha esercitato la professione forense per tutta la vita, è nato l’8 ottobre 1939, tre anni dopo il cugino Papa Francesco, è senatore onorario e rappresentante dell’Accademia Bonifaciana di Anagni, (non a caso la "Città dei Papi" perché vi nacquero quattro pontefici). Francesco e Jorge Ernesto hanno mantenuto diversi contatti nel corso degli anni, tramite lettera, e-mail e anche di persona. "Quando era cardinale, mi mandava le sue omelie", aggiunge ancora. Aneddoti che fanno da corollario alla presentazione del libro "Francesco" di Sante De Angelis: ieri mattina al centro di formazione Bufalini anche monsignor Enrico dal Covolo, vescovo di Eraclea e assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Il volume edito dalla Bonifaciana Edizioni è dedicato alla figura e al pontificato di Papa Francesco, "e intende offrire una riflessione profonda sull’impatto spirituale, sociale e culturale del Santo Padre nel mondo contemporaneo", spiega l’autore. Alla presentazione anche Matias Bergoglio attuale presidente dell’A.C. Città di Castello col figlio Felipe, calciatore di serie D che milita quest’anno nella squadra gestita dal padre. Matias ricorda il Papa: "Era una persona bravissima, molto profonda, che è andato oltre il suo sogno. Ci lascia proprio questo messaggio in eredità: sognare di volare in alto".