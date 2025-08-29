Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
Cronaca"Vi racconto mio cugino il Papa". I ricordi della famiglia Bergoglio
29 ago 2025
CRISTINA CRISCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. "Vi racconto mio cugino il Papa". I ricordi della famiglia Bergoglio

"Vi racconto mio cugino il Papa". I ricordi della famiglia Bergoglio

Jorge Ernesto e Matias alla presentazione del libro di Sante De Angelis che omaggia il pontificato di Francesco

presentazione del libro di Sante De Angelis

presentazione del libro di Sante De Angelis

Per approfondire:

"L’ultimo ricordo è un pranzo di famiglia a Buenos Aires quando ci ritrovammo tutti insieme a lui, poco prima che diventasse Papa": Jorge Ernesto e Matias Bergoglio sono rispettivamente il cugino e il nipote del compianto Papa Francesco che ieri a Città di Castello hanno partecipato alla presentazione del libro di Sante De Angelis che ne omaggia il pontificato. I ricordi si fermano a qualche anno fa quando la famiglia si riunì in Argentina, per poi ritrovarsi a Roma nel 2014 dove il cugino e i nipoti vennero ricevuti da sua santità come membri della famiglia papale, dodici mesi dopo la sua elezione. "Quando venne nominato papa mi arrivarono le chiamate da mezzo mondo perché tutti volevano conoscere la sua storia. Era un uomo intelligente, consapevole e grande appassionato di calcio, tifoso del San Lorenzo, con lui si poteva parlare di tutto", ricorda Jorge Ernesto che nel capoluogo tifernate ci è venuto anche grazie al calcio dato che suo figlio Matias è l’attuale presidente dell’Ac Città di Castello. Jorge ha esercitato la professione forense per tutta la vita, è nato l’8 ottobre 1939, tre anni dopo il cugino Papa Francesco, è senatore onorario e rappresentante dell’Accademia Bonifaciana di Anagni, (non a caso la "Città dei Papi" perché vi nacquero quattro pontefici). Francesco e Jorge Ernesto hanno mantenuto diversi contatti nel corso degli anni, tramite lettera, e-mail e anche di persona. "Quando era cardinale, mi mandava le sue omelie", aggiunge ancora. Aneddoti che fanno da corollario alla presentazione del libro "Francesco" di Sante De Angelis: ieri mattina al centro di formazione Bufalini anche monsignor Enrico dal Covolo, vescovo di Eraclea e assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Il volume edito dalla Bonifaciana Edizioni è dedicato alla figura e al pontificato di Papa Francesco, "e intende offrire una riflessione profonda sull’impatto spirituale, sociale e culturale del Santo Padre nel mondo contemporaneo", spiega l’autore. Alla presentazione anche Matias Bergoglio attuale presidente dell’A.C. Città di Castello col figlio Felipe, calciatore di serie D che milita quest’anno nella squadra gestita dal padre. Matias ricorda il Papa: "Era una persona bravissima, molto profonda, che è andato oltre il suo sogno. Ci lascia proprio questo messaggio in eredità: sognare di volare in alto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LibriPapa Francesco