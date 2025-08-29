Cimiteri, il Comune investe. Sul piatto 800mila euro

Il Comune vara un piano di interventi per procedere ad una complessiva riqualificazione dei cimiteri della città, sia quello di Monterone che quelli delle frazioni. Gli interventi, che verranno realizzati per step funzionali, prevedono un investimento generale che supera gli 1,8 milioni di euro; nel 2025 le somme già finanziate per il primo stralcio superano gli 800mila euro. "Abbiamo deciso – spiega l’assessore ai lavori pubblici ed infrastrutture Francesco Zuccherini – di effettuare importanti investimenti. Ciò riguarderà, innanzitutto, il cimitero di città (Monterone) sul quale si interverrà, per step, per un importo complessivo di oltre 1,4 milioni di euro; nel 2025, la prima, significativa tranche di lavori, sarà pari a 480 mila euro".

Il primo stralcio dei lavori presso il cimitero di città riguarderà: il ripristino del percorso carrabile ambito nord per circa 217 mila euro; l’adeguamento e la riqualificazione dell’ingresso per 135mila euro; il ripristino del cemento armato ed il rifacimento della passerella pedonale per 66 mila euro; il completamento del rifacimento della scalinata per circa 73mila euro.

Per quanto concerne i cimiteri di frazione, i lavori riguarderanno le strutture di: San Marco (ripristino muri ingresso, ampliamento e manutenzione pavimentazione per 78mila euro), Piscille (ripristino cemento armato ammalorato blocchi loculi per 47mila euro), Ponte Valleceppi (rimozione alberature scarpata per 15mila euro), Pieve Pagliaccia (videosorveglianza, illuminazione e risanamento blocco locali per 80mila euro), Montebello (ripristino muro ingresso principale e risanamento blocco loculi per 20mila euro), Fontignano (realizzazione edicola comunale per 45mila euro), Sant’Andrea d’Agliano (impermeabilizzazione loculi per 18mila euro) ed infine interventi sul cimitero di San Sisto e sui servizi igienici dei cimiteri di Fontana, Mugnano, San Marco e Collestrada (15mila euro).

"Abbiamo voluto dare un segnale importante, intervenendo sui numerosi cimiteri che rappresentano una ricchezza per il nostro territorio". Per ciò che concerne il cimitero di San Marco insieme al centro socio-culturale di Villa Van Marle verrà organizzato a settembre un evento per inaugurare lapide di Charloette Van Marle.