Umbertide, fino a domenica c’è la "Fratta dell’800"

UMBERTIDE - Fino a domenica nel centro di Umbertide c’è la magia del XIX secolo con la Fratta dell’800: personaggi in costume, taverne e osterie, spettacoli, concerti e performance itineranti tra opere melodrammatiche e balli popolari, dalle rievocazioni di battaglie ottocentesche a esibizioni di magia, numeri circensi e improvvisazioni. Tra le novità ‘logistiche’ di quest’anno l’apertura del Teatro dei Riuniti con spettacoli a rotazione dalle 19 alle 24 e la piazza della Rocca che diventerà un’arena per gli spettacoli. Tante le associazioni culturali che hanno partecipato all’allestimento della manifestazione. Tra gli ospiti speciali: il soprano Noemi Umani questa sera in un concerto sotto la Rocca alle ore 22,30 dal titolo "‘800 romantico". Un’ora prima, alle ore 21.30 c’è anche "Omaggio al Risorgimento", spettacolo coreutico a cura della scuola di danza by Oplas con le coreografie di Asia Brunelli, Eleonora Cantarini, Camilla Spini, Catia Torrioli. Poi tati altri eventi nei luoghi del centro di Umbertide. Domani c’è anche lo scrittore-divulgatore Alessandro Paolucci, conosciuto sui social con lo pseudonimo di @dio, che terrà una conferenza-spettacolo attorno alla figura di Marx.