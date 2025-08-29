Nuova stagione Stadio, lavori e squadra. Ferdinandi-Faroni, incontro in Comune

La sindaca Vittoria Ferdinandi ha incontrato ieri mattina il presidente del Perugia Calcio, Javier Faroni per fare il punto della situazione a quasi un anno di gestione argentina. Un confronto operativo tra amministrazione e società sportiva per sostenere il futuro del Perugia Calcio e delle sue strutture. Con la sindaca e il presidente del Perugia, ancora per qualche giorno in Italia, presenti anche l’assessore comunale allo sport Vossi, il direttore generale Hernán Garcia Borras e l’ingegnere Giacomo Capone, per fare il punto su progetti e lavori.

Tra i temi affrontati, la nuova palestra del centro sportivo "Paolo Rossi", lo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione dello stadio Curi (che prenderanno il via nei prossimi giorni), ma anche i lavori avviati direttamente dal club biancorosso sugli spogliatoi e sul tunnel di accesso al campo.

Ma oltre alla questione infrastrutture c’è anche il calcio giocato: l’incontro è stato, infatti, anche occasione per parlare dell’avvio della nuova stagione sportiva e della campagna acquisti (il calciomercato chiuderà tra pochi giorni, lunedì), con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni del Grifo.

"Il Perugia Calcio è uno dei cuori pulsanti della nostra città – ha scritto la sindaca Ferdinandi in un post sulla sua pagina social –. Insieme all’amministrazione e alla società stiamo lavorando per migliorare le strutture. Il calcio non è solo sport, ma identità, passione e comunità. Il Grifo ha bisogno del calore di tutta Perugia per ripartire al meglio".