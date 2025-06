Dal Papa pistoiese fino ad oggi. Parte la mostra alla Forteguerriana

Uno spunto di cronaca recente a suggerire il percorso espositivo appena inaugurato alla Biblioteca Forteguerriana. È l’elezione, avvenuta l’8 maggio, del 267° papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, il Cardinale Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome di Leone XIV, punto di partenza per mettere in mostra "Storie di papi e di conclavi. Dal papa pistoiese Clemente IX a Leone XIII: testimonianze dalle raccolte della Forteguerriana". L’esposizione non poteva non ricordare il papa pistoiese. È proprio a Giulio Rospigliosi (Pistoia 1600 – Roma 1669), papa Clemente IX, che è dedicata la prima sezione del percorso con documenti relativi al conclave che portò alla sua elezione, testimonianze della sua passione per la cultura, della sua importante opera di librettista di melodrammi e del suo legame con la città di Pistoia.

Giulio Rospigliosi ebbe una brillante carriera ecclesiastica fino al 1667, anno in cui divenne papa. Visse la sua missione con molto impegno, ma il suo pontificato fu però breve, morì infatti nel 1669. La mostra, che intende far conoscere al visitatore l’importante personaggio storico pistoiese e incuriosirlo sulla storia dei papi e dei conclavi, prosegue con documenti e volumi custoditi in Biblioteca Forteguerriana giungendo fino all’ultima sezione dedicata a Leone XIII, a cui il nuovo papa ha reso omaggio con la scelta del nome. Se l’intervento più significativo del pontificato di papa Leone XIII fu l’enciclica Rerum novarum, forse non è a tutti noto che fu anche poeta.

Elemento che lo accomuna al nostro papa Clemente IX, poeta melodrammatico, che vivente ebbe gran fama. Nelle poesie che troviamo nel volume esposto in mostra Gioacchino Pecci (papa Leone XIII) si dimostra uomo, sottoposto alle vicende dei dolori e delle gioie. La mostra si potrà visitare nella sala Gatteschi fino a mercoledì 10 settembre nell’orario di apertura della biblioteca (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30). Per informazioni chiamare lo 0573.371452 oppure collegarsi al sito della biblioteca, www.forteguerriana.comune.pistoia.it.