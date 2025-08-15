Un’estate ancora da vivere in città. Gli eventi trainano il turismo

Si avvicina sempre di più la fine dell’estate, ma Gubbio continua a prepararsi per gli appuntamenti che accompagneranno la città verso la conclusione della bella stagione e l’approccio all’autunno. In attesa di bilanci ufficiali si può dire che la prima parte dell’estate, quella compresa tra giugno e luglio, ha registrato buoni risultati in termini di presenze anche grazie alle iniziative e agli eventi sportivi e culturali che si sono susseguiti in città.

A metà giugno il Meeting Nazionale di Nuoto "Tifernum Tiberinum" aveva portato a Gubbio oltre 700 giovani atleti da ogni parte d’Italia, mentre a luglio il tennis internazionale era passato per la terra rossa del Circolo Tennis Gubbio con l’ottava edizione dell’ITF World Tour di Gubbio. Il meteo ha senz’altro aiutato: temperature non eccessive hanno reso le piccole città d’arte e i borghi umbri mete piacevoli e vivibili, senza le criticità legate al gran caldo.

Un dettaglio da segnalare: si registra generalmente un andamento migliore nei fine settimana, mentre l’infrasettimanale risente un po’ di più in termini di presenze. Come detto, però, lo sguardo al futuro non può che essere positivo. Il prossimo fine settimana (22-24 agosto) spazio ai motori rombanti delle auto del 60° Trofeo Luigi Fagioli, manifestazione che si sta imponendo sempre di più nel mondo delle cronoscalate e che ogni anno fa registrare numeri importanti per quanto riguarda le presenze, che racchiudono piloti, famiglie, addetti ai lavori ma anche appassionati.

Poi, ad inizio settembre, torna dopo qualche anno la Notte Bianca dello Sport, per la promozione delle attività sportive locali. E più avanti il Festival del Medioevo, la Mostra del Tartufo e tanto altro. Insomma, l’estate sta finendo, ma Gubbio continua a vivere.

Federico Minelli