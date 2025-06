Estate a Castiglione del Lago: "Mix di tradizione e modernità"

"Abbiamo voluto costruire un programma estivo che rappresenti appieno l’anima del nostro territorio: una comunità ricca di storia, capace di abbracciare la modernità senza mai perdere il legame con le proprie tradizioni". Il sindaco Matteo Burico ha presentato così il cartellone degli eventi a Castiglione del Lago, che si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti e occasioni di incontro per tutti i gusti e le età. Da giugno sino alla fine dell’estate, il borgo si animerà grazie a un calendario pensato per valorizzare la cultura, lo sport, la musica e le tradizioni locali, offrendo momenti di divertimento e partecipazione per residenti e turisti. Il cuore pulsante di questa programmazione sono senza dubbio il centro storico e la rocca medievale. Il lungolago completa la mappa degli eventi estivi, offrendo una varietà di occasioni tra sport, musica e intrattenimento.

L’estate inizia con un’attenzione particolare al benessere e allo sport, grazie al Trasimeno Fitness Festival e alle manifestazioni legate al Festival dei Tramonti, che porteranno sul nostro territorio musica, spettacoli e momenti di socialità. Il gran finale di giugno sarà segnato dal concerto speciale di “Moon in June“ con Noa & Miriam Toukan, che regalerà al pubblico una magica serata di musica mediterranea.

A luglio la rocca medievale e il centro storico diventano scenario privilegiato per un susseguirsi di concerti, spettacoli teatrali e grandi eventi culturali, tra cui spiccano il festival enogastronomico Sorso Fest, il concerto di Bobby Solo a chiusura del Festival dei Tramonti e di Bernardo Lanzetti, ex voce dei Pfm, e il Green Music Festival. La seconda metà di luglio vede l’arrivo del Trasimeno Blues, con concerti, presentazioni di libri e performance dal vivo che daranno vita a un’atmosfera vibrante e coinvolgente tra centro storico, rocca medievale e piazza Mazzini.

Agosto si apre con il concerto gratuito al tramonto di Luca Barbarossa e con la tradizionale Festa di San Domenico. La Notte Bianca, che si svolgerà tra il centro storico e il lungolago, illuminerà la serata del 14 agosto. Torna anche quest’anno la Rassegna internazionale e Festival nazionale del Folklore che accoglie da anni gruppi folcloristici provenienti da tutto il mondo. Le ultime settimane estive vedranno poi il ritorno del Trasimeno Prog Festival, con serate dedicate al rock progressivo come il Banco del Mutuo Soccorso, e l’esibizione di grandi nomi della scena musicale come la cantante Serena Brancale.