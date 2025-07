Tornano in campo i “City Angels“. Giovani tra senso civico e impegno

Presentato ieri il ritorno di uno dei progetti più significativi a livello giovanile per Gubbio. Si tratta di “City Angels“ che, dopo lo stop imposto dalla pandemia, rinnova la propria veste ma non le idee che lo animano: promuovere il senso civico, il rispetto delle regole e la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Gubbio con il sostegno dell’amministrazione comunale e di varie associazioni del territorio, coinvolgerà quest’anno 14 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 20 anni, chiamati a lavorare per due settimane nella cura del sottopassaggio di via Cavour, punto d’accesso al centro storico e luogo di passaggio quotidiano per residenti e turisti. "È una delle porte d’ingresso alla città – ha sottolineato il presidente del Rotary Gubbio, Sandro Urbani – e poter contribuire alla sua riqualificazione insieme a 14 giovani è motivo di grande orgoglio. ’City Angels’ è molto più di un semplice intervento urbano: è un’azione educativa, una palestra di cittadinanza che aiuta i ragazzi a riscoprire il valore della cosa pubblica, del bene comune e del lavoro condiviso". L’assessore Carlotta Colaiacovo ha invece ricordato quando lei stessa partecipava al progetto: "Un’iniziativa che offre ai ragazzi non solo l’occasione di rendersi utili, ma anche di crescere e lavorare fianco a fianco per il bene della città, un’opportunità preziosa per contribuire al miglioramento del contesto urbano e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità". Nel dettaglio, dal 7 al 18 luglio i ragazzi, sotto la guida di tutor esperti, si occuperanno di migliorare lo stato dell’area, solo dopo un incontro iniziale dedicato alla sicurezza e all’uso corretto dei materiali. Ognuno di loro riceverà una “borsa lavoro“ (coperte per 1500 euro dal Comune) corrisposta dal Rotary al termine del servizio.

Federico Minelli