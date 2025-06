"Campionesse di civiltà". Bimbe donano al Comune i frutti del loro mercatino

Un mercatino per iniziative di solidarietà e per venire incontro alle necessità della propria comunità. È quello che da anni, in estate, tre giovanissime cittadine di Varese Ligure – Adele (11 anni), Giulia (9) e Francesca (12) – organizzano al centro del loro paese per poi devolvere l’intero ricavato a sostegno di progetti solidali. Quest’estate, però, la loro iniziativa ha dimostrato non solo la grande generosità delle tre amiche, ma anche il loro spiccato senso civico.

"Questa mattina (ieri, ndr.) – fa sapere il sindaco di Varese Ligure, Mauro Rattone in una nota – ho avuto il piacere e l’onore di ricevere tre giovani cittadine, che si sono presentate spontaneamente, senza essere accompagnate dai genitori, per chiedere un incontro con me. Ho ascoltato con attenzione e commozione quanto avevano da dirmi – continua il sindaco –: da diversi anni, infatti, organizzano durante l’estate un piccolo mercatino, dove mettono in vendita oggetti che ricevono in dono, e devolvono poi l’intero ricavato a iniziative di solidarietà. Quest’anno, venute a conoscenza delle difficoltà economiche che anche il nostro Comune sta attraversando, si sono offerte di destinare il ricavato del mercatino alle riparazioni della piscina comunale o ad altre necessità urgenti. Gesti come questo sono rari e preziosi: dimostrano non solo un profondo senso civico, ma anche uno spirito di solidarietà, partecipazione e amore per il proprio paese che nasce certamente dall’esempio ricevuto in famiglia. Per questo desidero ringraziare loro e i loro genitori, che hanno saputo trasmettere questi valori. Care bambine – conclude –, oggi ci avete insegnato qualcosa. E se questo è lo spirito delle nuove generazioni, possiamo guardare con fiducia al futuro. Io spero sinceramente che un giorno sarete voi a guidare Varese Ligure, con lo stesso cuore, la stessa generosità e lo stesso senso di comunità che avete dimostrato oggi".

Alma Martina Poggi