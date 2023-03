Terremoto Umbria in diretta: oggi altre scosse, paura nella notte

Terremoto Umbria, nuova forte scossa in serata: magnitudo 4.6

Terremoto, forte scossa in Umbria avvertita anche in Toscana. Stop ai treni, scuole chiuse a Umbertide

Umbertide (Perugia), 10 marzo 2023 – Due forti scosse di terremoto hanno squarciato la serenità dell’Umbria, una alle 16 di magnitudo 4.3 e una alle 20 di magnitudo 4.6. Questa l’entità dei due sismi più potenti che ieri, 9 marzo, si sono abbattuti su Umbertide, facendo vivere ai cittadini ore di terrore. Non vengono registrati gravi danni strutturali, ma non mancano le crepe nei muri e alcuni crolli per gli edifici già pericolanti.

Il video: il terremoto visto da un negozio di Gubbio