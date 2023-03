Terremoto Umbria 10 marzo, decine di lievi scosse di assestamento

Per approfondire:

Umbertide (Perugia), 10 marzo 2023 – Sono decine le scosse lievi di assestamento dopo il terremoto in Umbria di giovedì 9 marzo.

Quando è stato registrato un doppio sisma. Il primo poco dopo le 16 da 4.3 gradi Richter, il secondo più forte dopo le 20 da 4.6 gradi Richter. Tanta la paura in tutta la regione. Tante anche le scosse di assestamento che si sono susseguite nelle ore successive e anche nella giornata di venerdì 10 marzo.

La più forte è stata di 2.1 gradi Richter e si è verificata alle 14.02. Tutte le altre hanno avuto una magnitudo sotto ai 2 gradi Richter. Si tratta quindi di scosse non avvertite dalla popolazione o avvertite in maniera molto lieve. Tutte le scosse hanno avuto come epicentro Pierantonio, frazione di Umbertide.

Almeno una ventina in tutto le scosse a partire dalla mezzanotte tra il 9 e il 10 marzo. Tutti i dati sono stati forniti come di consueto dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, che monitora la situazione.

Un piccolo sciame sismico ha interessato anche Città di Castello ma con scosse che non sono andate oltre gli 1.7 gradi.

Quello delle scosse di assestamento è un fenomeno che sempre si verifica dopo un forte sisma. Intanto i vigili del fuoco continuano nell’opera di verifica della stabilità degli edfici.