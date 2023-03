Terremoto Umbertide, il nostro viaggio tra gli sfollati: il video reportage

Terremoto Umbria, nuova forte scossa in serata: magnitudo 4.6

Terremoto Umbria in diretta, le ultime notizie: 200 sfollati, 350 richieste di intervento

Per approfondire:

Umbertide (Perugia), 10 marzo 2023 – “Siamo usciti di casa alle 20, con la seconda scossa. Adesso non ci fanno più rientrare perché la casa è inagibile”. È la testimonianza di una donna che abbiamo raccolto a Umbertide, epicentro del terremoto in Umbria.

Sono tantissime le persone che sono state costrette a dormire fuori casa questa notte. La Protezione civile ha allestito 150 posti letto nelle palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant’Orfeto.

Secondo la Protezione civile sono oltre 200 gli sfollati, tra chi è stato costretto a dormire fuori a causa dell’inagibilità della propria casa e chi invece ha scelto di farlo.

I posti letto utilizzati nelle palestre e nei centri di accoglienza sono stati oltre 100, come confermato da Stefano Nodessi, responsabile per la Regione del Governo del territorio. Secondo Nodessi altrettante persone hanno dormito in auto questa notte.

In mattinata sono poi partiti i controlli a tappeto per verificare la situazione delle strutture pubbliche e delle abitazioni private.