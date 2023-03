Terremoto Umbria, nuova forte scossa in serata: magnitudo 4.6

Terremoto Umbria, gente in strada per la paura. Le foto

Perugia, 9 marzo 2023 – Un’altra forte scossa. Il terremoto in Umbria sta continuando a far paura. In serata, alle ore 20:08 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) registra una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 4.6. Epicentro in provincia di Perugia, a 6 chilometri da Umbertide, profondità 8 chilometri. Poi poco dopo, alle 20:13, un’altra scossa di magnitudo 3.9. La prima avvenuta nel pomeriggio di oggi è stata di magnitudo 4.4.

Dove è stata sentita la nuova scossa

La scossa è stata avvertita in diverse zone di Perugia e in altre località dell'Umbria. Ma anche in Toscana: ad Arezzo e Siena. I comuni più vicini all'epicentro sono Umbertide 6 chilometri, Montone 10 chilometri, Gubbio 17 chilometri, Pietralunga 18 chilometri, Corciano 19 chilometri, Perugia 20 chilometri.

Nessun danno segnalato

Nessun danno particolare risulta al momento dopo la nuova forte scossa di teeremoto. Lo si apprende dall’assessore regionale alla Protezione civile Enrico Malasecche, il quale è in contatto costante con la sala operativa di Foligno.

Le strutture regionali hanno subito contattato i sindaci dell’area più prossima all’epicentro ma non vengono segnalati danni.

La gente torna in strada

Tanti abitanti di Umbertide dopo la nuova scossa sono tornati in strada. Come nel pomeriggio. Si prevede che molte persone dormiranno fuori dalle proprie abitazioni per paura di nuove scosse di terremoto.

Scuole chiuse (e anche gli uffici della Regione)

Rimarranno chiuse domani, venerdì 10 marzo, e sabato 11 marzo le scuole nei comuni di Perugia, Umbertide, Bastia Umbra, Assisi, Gubbio, Corciano e Città di Castello. Il provvedimento, preso dai sindaci in via cautelativa, consentirà ai tecnici dei rispettivi comuni di fare verifiche sui danni alle strutture.

Chiusi anche “in via precauzionale e a tutela del personale”, nella giornata di venerdì, tutti gli uffici regionali.

Allestite le tende

Il Comune e la Protezione civile stanno allestendo posti letto per ospitare le persone che non se la sentono di dormire in casa questa notte a Umbertide dopo le forti scosse di terremoto di oggi. Secondo quanto si è appreso, si stanno montando tende nell'area della Protezione civile di Pian d'Assino, proprio nella zona dell'epicentro. Saranno inoltre organizzati posti letto nella palestra della scuola primaria “Giuseppe di Vittorio", nel centro storico di Umbertide. Aperta per la notte anche la palestra della scuola della frazione di Pierantonio.