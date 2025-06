Il sostegno psicologico. Comune e Ateneo uniti per aiutare gli studenti

Il Comune di Perugia collabora all’attuazione del progetto Me.Mo-Mente in Movimento dell’Università degli studi, vincitore del bando Pro-ben 2023 e attivo dallo scorso marzo. La sinergia già instaurata con l’ateneo nell’ambito dell’accordo quadro ReciproCittà, stavolta si concretizza nella concessione a titolo gratuito di spazi. Le attività di Me.Mo a sostegno del benessere psicologico della popolazione studentesca potranno infatti svolgersi, oltre che negli spazi universitari e online, anche presso il Centro servizi giovani in piazza del Melo, il Family Hub di Madonna Alta e Biblionet a Ponte San Giovanni. A parlarne sono stati ieri nella sala Rossa di Palazzo dei Priori la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore ai rapporti con l’università Andrea Stafisso, il consigliere comunale Federico De Salvo con delega al benessere psicologico e i professori Claudia Mazzeschi, coordinatrice del progetto Me.mo, e Roberto Rettori, delegato del rettore. "Come Università – ha spiegato Mazzeschi - abbiamo messo in campo una serie di azioni dedicate al benessere psicologico e psicofisico, che si sostanziano in un’ampia rilevazione dello stato psicofisico della popolazione studentesca e in iniziative mirate al potenziamento delle soft skills e alla promozione della salute. Grazie alla convergenza con il Comune, porteremo avanti queste attività in diverse parti della città vissute dalla comunità studentesca".

"A emergere è soprattutto il tema della riconnessione – ha detto la sindaca -. Anzitutto, quella a cui lavoriamo come istituzioni per rafforzare la nostra azione sinergica nell’intento di rispondere al meglio ai bisogni della comunità, tra cui quello della cura. In questo caso, rivolgiamo il nostro sguardo all’esperienza di solitudine dei giovani, che è drammatica, cercando di costruire azioni che possano riconnetterli a qualcosa di più ampio. Rafforzare le loro capacità relazionali, in particolare, significa fare un importante investimento sul futuro".

La partecipazione ai gruppi Me.Mo è volontaria e aperta a tutti gli studenti e le studentesse dell’Ateneo. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai gruppi Me.Mo, è possibile contattare il team di progetto all’indirizzo [email protected]. Ulteriori info: https://www.unipg.it/servizi/progetto-me-mo.