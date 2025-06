Alessandro Santini eletto nuovo segretario del Pd

GUALDO TADINO - Alessandro Santini è il nuovo segretario del Pd di Gualdo Tadino. È stato eletto sabato dal congresso. Candidato unitario, ha ottenuto il sostegno unanime degli iscritti, a testimonianza della capacità di unire l’assemblea congressuale; prende il testimone da Flavia Guidubaldi, giunta al termine del suo mandato, attuale presidente del Consiglio comunale e che resta nel rinnovato consiglio direttivo del circolo, di cui fanno parte anche il sindaco Massimiliano Presciutti e altri amministratori comunali.

Nei prossimi giorni verrà convocato il direttivo e verrà presentato il gruppo di lavoro al fianco del neoeletto segretario. "È per me una grande onore – ha detto Santini – e una sfida che affronterò con serietà, entusiasmo e spirito di servizio. Credo in un partito radicato nel territorio, capace di rinnovarsi e di continuare a parlare con i cittadini, soprattutto con i giovani, per costruire insieme una nuova classe dirigente e rafforzare il legame con la comunità. Ringrazio Flavia Guidubaldi per il lavoro svolto: il suo impegno ha lasciato un segno importante. ’Insieme’ sarà la parola chiave del mio mandato. Vorrei un Pd aperto, inclusivo, dove le idee contano e il confronto, anche accesso, non impedisce di camminare uniti, verso obiettivi comuni, come siamo stati sempre capaci di fare. Costruiremo un gruppo forte, vivo e coeso, con passione, umiltà e coraggio, al servizio della città e dei cittadini".

A.C.