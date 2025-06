Cantiere per la Pace: pubblicato l’avviso

La Regione ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ad aderire al "Cantiere per la pace", il progetto volto a promuovere "la cultura della pace, della solidarietà e della nonviolenza, in linea con la secolare vocazione dell’Umbria quale terra di dialogo e accoglienza". Approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla pace Fabio Barcaioli, l’iniziativa - spiega la Regione - nasce come spazio stabile di partecipazione e collaborazione tra enti pubblici, realtà del Terzo settore, istituzioni culturali ed educative, associazioni, scuole e singoli cittadini, per costruire una rete attiva e strutturata impegnata nella promozione dei diritti umani, della coesione sociale e dell’educazione civica e democratica. "Il Cantiere per la Pace vuole essere un luogo vivo e aperto - spiega Barcaioli - dove la cittadinanza può riconoscersi nei valori fondanti della nostra comunità quali la nonviolenza, la solidarietà e il rispetto delle diversità. In un tempo attraversato da conflitti e fratture, l’Umbria sceglie di investire in una costruzione paziente e condivisa della pace, consapevole che ogni gesto, ogni parola, ogni progetto educativo possa contribuire a rendere più umano il nostro futuro".