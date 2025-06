Fincantieri, realtà in salute: "Lavoro garantito per anni. Pronti nuovi investimenti"

Lavoro garantito per molti anni per il cantiere di Fincantieri al Muggiano, il settore subacqueo è in crescita. C’è soddisfazione nelle parole dei sindacati all’indomani dell’incontro con l’azienda, dal quale sono emersi scenari positivi. "Le prospettive sono quelle di un cantiere in salute, che guarda positivamente al futuro con lavoro garantito da commesse per molti anni" dicono il segretario generale di Fim Cisl Liguria Christian Venzano (nella foto) e Maurizio Ricci, Rsu della Fim Cisl Liguria dello stabilimento Muggiano di Fincantieri.

"Siamo soddisfatti, ci sono molti investimenti su sicurezza e formazione dei dipendenti: le indicazioni sono state importanti, guardando ai prossimi anni con il cantiere spezzino che ha già completato ordini prestigiosi con la Marina Militare italiana e del Qatar". L’altro settore che sta funzionando bene è quello legato alla subacquea. "Fim Cisl avevano già sottolineato l’importanza di investire anche in questo segmento, le risposte arrivate dal mercato sono state significative".

Affrontato anche il tema del bacino "dove ci saranno lavori nell’immediato per permettere l’impiego di quello attuale, c’è poi la volontà di Fincantieri a media scadenza di realizzarne uno nuovo in metallo, che sarà determinante per adeguare lo stabilimento alle richieste del mercato con la necessità di poter costruire navi sempre più grandi".