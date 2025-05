Nuova sfida per Parrini. Commissario Pd della Bat

Dario Parrini scelto come commissario del Partito Democratico della provincia di Barletta-Andria-Trani (acronimo Bat). La nomina, "prestigiosa", arriva dopo le dimissioni del segretario della Federazione pugliese Lorenzo Marchio Rossi. La segretaria nazionale del, Pd Elly Schlein, sentita la Commissione nazionale di garanzia, ha scelto proprio il senatore dem empolese. Una figura di lungo corso all’interno del partito, già segretario regionale in Toscana dal 2014 al 2018, "noto per la sua competenza istituzionale e il suo equilibrio politico". Il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis, ha voluto ringraziare Marchio Rossi per il lavoro svolto, sottolineando però anche la rilevanza della nuova nomina: "Vorrei ringraziare il segretario provinciale uscente Lorenzo Marchio Rossi. Al contempo l’indicazione di una figura autorevole del partito come il senatore Parrini a commissario è un’ottima notizia per l’intera comunità democratica della Bat, che da oggi potrà contare su un dirigente di grande esperienza per affrontare al meglio questa fase di transizione".

Marchio Rossi, da quanto appreso, avrebbe lasciato l’incarico descrivendo un "clima interno di mancanza di fiducia e sospetto, dovuto a pregiudizi sia a livello nazionale che nella corrente minoritaria". Un contesto che, secondo l’ex segretario, avrebbe reso impossibile portare avanti un lavoro efficace e sereno. Lo stesso, congedandosi, ha citato la persistente criticità di due circoli commissariati a causa di scontri interni e tensioni mai risolte. "Dai prossimi giorni saremo al lavoro per costruire una fase di rigenerazione del partito e di rilancio della sua funzione in uno dei territori più importanti della Puglia", ha assicurato De Santis lasciando intendere la volontà di avviare un processo partecipato e condiviso. Parrini, dal canto suo, si è detto "onorato" dell’incarico, evidente segno della fiducia che la segreteria nazionale ripone in lui: "L’impegno per fare il bene del partito sarà massimo". L’obiettivo ora è chiaro: superare la crisi interna, ristabilire un clima di unità e restituire centralità politica al Pd nella Bat, in vista delle prossime sfide elettorali e organizzative.

elisa capobianco