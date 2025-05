Massimiliano Marianelli "Disponibilità all’ascolto. Vince il noi. Comunità, innovazione, programmazione, ambiente"

Professor Marianelli, perché dovrebbero votare lei?

"Le competenze e le conoscenze acquisite in tutti gli ambiti dell’Ateneo - come presidente del Presidio della qualità, delegato alla didattica, direttore di Dipartimento, membro del Senato Accademico e delle Commissioni Ricerca e Didattica - mi permettono di offrire un’esperienza solida e una disponibilità concreta all’ascolto e al dialogo. Scegliere me significa scegliere una proposta che dice “noi”, che mette al centro le relazioni. Una proposta indipendente, libera, autonoma e aperta".

Le tre priorità del suo programma?

Comunità e benessere: valorizzazione di personale tecnico amministrativo, bibliotecari e collaboratori ed esperti linguistici e docenti, attenzione alle fragilità giovanili, clima lavorativo e formativo sereno, spazi decorosi, supporto psicologico e servizi di welfare e benessere riuniti in un centro unico.

Didattica e ricerca di qualità: centralità dei Dipartimenti, semplificazione dei processi, innovazione con l’IA, reclutamento ordinario di ricercatori e nuovi PO. Territorio e relazioni: Unipg come motore di sviluppo regionale e attore internazionale".

Università e sviluppo del territorio: quale il ruolo dell’Ateneo?

Unipg guida dello sviluppo territoriale: favorire innovazione, inclusione e sostenibilità. Va valorizzata la Terza Missione con collaborazioni tra Ateneo, imprese e istituzioni, eventi culturali, percorsi formativi condivisi. Ogni Dipartimento contribuirà con il proprio sapere, trasformandolo in impatto sociale ed economico. Accoglienza, pace, ambiente, sostenibilità, cambiamento climatico e cura sono le parole chiave di questa visione (per i dettagli: www.massimilianomarianelli.com.).

Diritto allo studio: come potenziare i servizi?

Proponiamo a Regione e istituzioni la conferma e l’estensione delle misure “No Tax Area” e “Low Tax Area” per sostenere il diritto allo studio. Con studenti, promozione politiche di mobilità agevolata e sostenibile. Aggiorneremo la Carriera Alias, rafforzeremo i servizi per il benessere. Ci impegneremo con attori pubblici e privati per incrementare le risorse dedicate agli alloggi e sviluppare nuovi progetti di studentato. Previste anche nuove aule studio aperte h24 e manutenzioni rapide per migliorare gli spazi".

Come frenare la fuga dei cervelli dall’Umbria?

"Investiremo nei giovani con politiche concrete. La parola chiave è programmazione: nuovi Ricercatori e Professori Ordinari, promozione della mobilità internazionale, supporto alle start-up universitarie, creazione di infrastrutture di ricerca comuni, sviluppo di ecosistema fertile per la ricerca e miglioramento degli spazi universitari".