L’Università a porte aperte . Festa e informazione al Barton Park

Gazebo e studenti, curiosità e idee in movimento ieri al Barton Park, dove sono transitati oltre 2mila ragazzi e ragazze. A muovere così tanti numeri, l’open day organizzato dall’Università degli studi di Perugia in una giornata che ha riassunto più anime: quella della festa, della condivisione e dell’informazione. Del resto si tratta di un evento molto atteso, punto di riferimento essenziale per le giovani e i giovani che si apprestano a compiere la rilevante scelta del proprio percorso formativo universitario.

Nel corso della giornata, le future studentesse e i futuri studenti hanno potuto “respirare” l’aria della Comunità UniPg, con le sue 14 diverse “identità”, negli stand allestiti dai Dipartimenti. Qui hanno colloquiato con il personale docente, amministrativo e con le studentesse e gli studenti già iscritti ai diversi percorsi formativi, raccogliendo informazioni, partecipando a lezioni tipo e persino a simulazioni di esperimenti.

Non è mancato il saluto del rettore uscente Maurizio Oliviero: "Abbiate fiducia nelle vostre possibilità presenti e future e nell’efficacia della formazione erogata dallo Studium Generale per la vostra crescita personale e per il successivo, rapido inserimento nel mondo del lavoro. Le indagini AlmaLaurea, infatti – sottolinea Oliviero – evidenziano l’alto tasso di laureate e laureati UniPg che, a un anno dalla laurea, già possiedono un lavoro stabile".

Oltre alle informazioni sui corsi, l’open day, che si è protratto fino al tardo pomeriggio, ha consentito anche di conoscere i numerosi servizi che l’Ateneo mette a disposizione per il benessere della propria comunità studentesca, tra cui il counseling psicologico (FOCUS-Psi), il counseling pedagogico (FOCUS-Ped), il Laboratorio di Tecnologie Inclusive (InL@b), lo Sportello Antiviolenza, i servizi dedicati a studentesse e studenti con disabilità e/o disturbi psichici. Il rettore ha poi posto l’accento su come la lunga tradizione d’insegnamento d’eccellenza dell’Ateneo "sia oggi arricchita da un’amplissima attività internazionale, sia nell’ambito della ricerca che della didattica, con oltre 500 accordi con istituzioni accademiche dei cinque continenti: relazioni attive e vitali, come dimostrano i tanti progetti di ricerca nell’ambito di collaborazioni internazionali, nonché gli e scambi di docenti, studentesse e studenti con atenei di tutto il mondo, quali parti integranti dei percorsi formativi".

