Terremoto, forte scossa in Umbria. Avvertita anche in Toscana

Perugia, 9 marzo 2023 – Un terremoto è stato avvertito a Perugia e provincia alle 16.05. La scossa è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree della città; secondo le prime stime dell’Ingv la magnitudo è fra 4.3 e 4.8; successivamente è stata precisata a 4.4 con epicentro a Umbertide, a 10 chilometri di profondità

Una scossa lunga e avvertita chiaramente dalla popolazione anche in Toscana, come spiega il presidente della Regione Eugenio Giani in riferimento alle province di Arezzo e Siena. Anche ad Arezzo alcuni dipendenti al lavoro negli uffici sono usciti in strada.

Dopo la scossa principale, nell’arco di nemmeno 30 minuti, ci sono state altre sette scosse di assestamento di magnitudo compresa fra 0.8 e 1.9.

Una scossa di 1.7 è stata registrata invece con epicentro Monteleone di Spoleto alle 16,39.

Tante chiamate ai vigili del fuoco

Decine di telefonate sono pervenute al centralino del comando provinciale dei Vigili del fuoco di

Perugia in seguito alla forte scossa di terremoto. Molti cittadini hanno contattato il numero di emergenza per avere informazioni; diverse le segnalazioni di danni sulle quali i vigili del fuoco stanno lavorando. Per adesso segnalato solo qualche distacco di intonaco e piccoli cedimenti in edifici fatiscenti, soprattutto nelle zone di Umbertide e Montone, mentre non sono segnalati feriti. I vigili del fuoco hanno avviato anche una ricognizione aerea con l’elicottero del reparto volo di Arezzo.

La gente in strada

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, sentito dall'ANSA, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall'ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

