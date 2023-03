Terremoto oggi Perugia, paura per la forte scossa: “Boato spaventoso”

Terremoto, forte scossa in Umbria. Avvertita anche in Toscana

Perugia, 9 marzo 2023 – Forte scossa di terremoto oggi a Perugia. Un sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato oggi alle 16:05 a 10 chilometri di profondità, con epicentro a 5 km da Umbertide, città a circa 20 chilometri dal capoluogo regionale.

Corre sui social la paura per la forte scossa di terremoto: “Un boato spaventoso”, scrive un utente su Twitter. Tante persone sono scese in strada per la paura.

La forte scossa di terremoto è stata sentita non solo in Umbria, ma anche in gran parte della Toscana, fino a Firenze, ma anche nelle Marche.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani fa sapere che la forte scossa di terremoto è stata avvertita anche nelle province di Siena e Arezzo. “Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia".

Al momento non si hanno notizie di danni o persone rimaste ferite nel terremoto. Il sindaco di Umbertide Luca Carizia ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciale dall’ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.