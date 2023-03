Terremoto Umbria, il video della scossa in un negozio

Terremoto, forte scossa in Umbria. Avvertita anche in Toscana

Gubbio (Perugia), 9 marzo 2023 – Il silenzio interrotto all’improvviso. È il terremoto. A Gubbio un negozio di telefonia e elettronica è riuscito a catturare grazie alle telecamere di sicurezza il momento in cui la terra è iniziata a tremare in Umbria. Una scossa fortissima, magnitudo 4.4, che è stata avvertita non solo in Umbria, ma anche in Toscana, Marche e altre regioni del centro-nord. I vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo per diverse chiamate ricevute. Si registra qualche piccolo crollo legato a edifici fatiscenti. Nessuna persona al momento risulta essere rimasta coinvolta.