“Scossa fortissima”. Terremoto a Umbertide, la paura dei residenti

Terremoto, forte scossa in Umbria avvertita anche in Toscana. Stop ai treni, scuole chiuse a Umbertide

Perugia, 9 marzo 2023 – Rimane forte la paura a quasi due ore dal terremoto che ha colpito Umbertide e tutta l’Umbria. “La scossa è durata pochi secondi, quando l'abbiamo avvertita eravamo fuori dal convento per le benedizioni pasquali in giro per le case. Lo spavento c'é stato, abbiamo fatto una preghiera e quando siamo scesi per andar via abbiamo visto la gente in strada, abbiamo parlato un po' con tutti ma non risultano al momento conseguenze". Lo dice all'Adnkronos Padre Claudio Peraro, viceparroco della parrocchia convento Santa Maria della Pietà, a Umbertide.

“Qui il terremoto si è sentito fortissimo”: a parlare è un anziano che vive a Pian D'Assino, la frazione di Umbertide più vicina all'epicentro del sisma. Qui avvertito in maniera particolarmente intensa. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e protezione civile ma danni evidenti non ce ne sono . Qualche pezzo d'intonaco e di calcinaccio si è distaccato dalle case più vecchie ma nessun problema per le persone. Qualcuno tra gli anziani di Pian D'Assino ricorda il terremoto del 1984. “Forte anche allora” dice. Intanto sono stati completati i controlli all'ospedale di Umbertide dove - si apprende dall'Usl Umbria 1 - non sono emersi danni. Tanta paura però tra i pazienti e gli operatori sanitari.

Il sismologo: “Stessa faglia di Amatrice e L’Aquila”