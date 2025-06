Tanti appuntamenti fino a domenica con l’"Orologio del tempo"

“Lucca Historiae Fest“ continuerà per tutta la settimana con un ricco calendario di eventi, rievocazioni, spettacoli itineranti e momenti divulgativi, trasformando Lucca in un grande palcoscenico della memoria storica, tra suggestioni medievali, atmosfere rinascimentali e incursioni nella storia moderna. Una festa della città, della sua identità e della passione per il passato, raccontata con uno sguardo contemporaneo. Le due mostre saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 19. Alle 18 di oggi appuntamento con "La pittura nel secolo di Castruccio". Domani, invece, alle 17,30 e alle 18,30 appuntamento alla Domus Romana. Venerdì 20 giugno il festival si sposterà al museo di Villa Guinigi (alle 17) e all’orto botanico (alle 18,30).

Sabato gli appuntamenti si fanno decisamente più emozionanti: dalle 10 alle 19 l’evento "Orologio del tempo", mentre dalle 10 alle 19 andrà in scena l’assedio alla città. Alle 10,30 spettacolo di bandiere, spari di artiglierie e, alle 11, esibizioni legionari, danze storiche, spettacoli di falconeria e esibizione dei lanzichenecchi. Le esibizioni andranno in scena ogni ora, con pausa dalle 13 alle 14,30. Alle 16 anche la celebre battaglia tra etruschi e liguri e spari di artiglierie. Alla stessa ora per la prima volta in programma anche il "calcio balilla 25". Alle 17 il ballo asburgico e, a seguire, duelli longobardi e la messa in scena della battaglia risorgimentale. Alle 18,30 l’evento "Belle époque cafè" e alle ore 20 la giostra dei cavalieri. Domenica la giornata conclusiva: dalle 10 alle 19 assedio della città, spettacoli di bandiere (alle 10,30 – 15,30 – 17,30), spari di artiglierie (10,30 – 11,30 – 16 – 17,30). Danze storiche in scena alle 11, 12, 16,30 e 18,30. Alle ore 15 in programma anche l’attesissimo evento "Disfida di Castruccio". Ogni ora spettacoli di bandiere, spari di artiglierie, duelli longobardi, battaglie risorgimentali. Lo spettacolo di falconeria si terrà invece solo alle ore 11. Ogni giorno dalle 10 alle 19 via anche al Photo contest.

Gi.Pr.