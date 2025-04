Quei tesori da scoprire con “Perugia Gran Tour“. Visite guidate tra vetri, dinosauri e cioccolata

Il ricco week-end di Pasqua in compagnia delle visite culturali di Gran Tour Perugia che propone un viaggio alla scoperta dello storico studio-museo Moretti Caselli di Perugia e un tour alla mostra “Extinction” a Gubbio con passeggiata lungo la via della Gola del Bottaccione. E in arrivo ci sono il Museo della Perugina, la Villa Colle del Cardinale e Monte del Lago. Si comincia oggi alle 16 con la visita alle Vetrerie Moretti Caselli (nella foto), in via Fatebenefratelli, per conoscere la storia della più antica famiglia di maestri vetrai d’Italia e ammirare la struttura costruita nel 14° secolo. Il lunedì di Pasquetta, alle 10, è la volta di Gubbio con “Extinction” e la Gola del Bottaccione. Tirannosauri, cuccioli di dinosauro e Stiracosauro dalle spettacolari corna: attraverso modelli a grandezza naturale, fossili, calchi, pannelli e contenuti multimediali la mostra “Extinction” al Monastero di San Benedetto consente di avvicinarsi alla storia della vita sulla Terra, focalizzando l’attenzione sulle grandi estinzioni. Tempo permettendo, la passeggiata proseguirà lungo la via della Gola del Bottaccione. E ancora, sabato 26 alle 15.30 si va al Museo storico della Perugina a San Sisto, per conoscere più da vicino la storia della fabbrica più rappresentativa di Perugia attraverso immagini, macchinari, originali incarti e confezioni dei prodotti più iconici (la comprende anche l’ingresso allo stabilimento lungo passerelle aeree’. Domenica 27 alle 16 ci sarà poi la visita guidata alle meraviglie di Ville del Colle del Cardinale, fresca di riapertura dopo i lavori di ristrutturazione del parco, infine mercoledì 30 alle 17 appuntamento è a Monte del Lago di Magione, per riscoprire il fascino del borgo, uno dei più romantici e panoramici affacciati sul Trasimeno. Informazioni e prenotazioni alle visite guidate al 371.3116801 (anche WhatsApp)