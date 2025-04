Arte in festa La domenica è gratis al museo

Un’intera giornata consacrata alla bellezza. Oggi, prima domenica del mese, torna l’iniziativa del Ministero della cultura che permette di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche, giardini, ville e parchi. Per l’occasione, oltre all’ingresso libero in tutti i siti, i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali offrono una serie di eventi, visite guidate e attività speciali per esaltare il patrimonio culturale e trascorrere la domenica di primavera nella bellezza dell’arte e della storia.

L’itinerario, ricco di suggestioni, parte da Perugia. Primo evento all’Ipogeo dei Volumni – Necropoli del Palazzone (foto sopra) dove alle 10.30 c’è la visita guidata dedicata alla Famiglia Velimna: Arnth, Larth e Vel, a cura del personale per un massimo di 15 partecipanti, con prenotazione allo 075.397969. Ingresso libero alla Galleria Nazionale dell’Umbria – dove oltre alla collezione ci si può immergere nella Natura visitando la mostra “Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell’arte tra Beato Angelico, Leonardo e Corot” e scoprire la Parigi del primo ‘900 nell’esposizione fotografica “In breve. Robert Doisneau“ – e al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Tappa imperdibile è ovviamente Villa del Colle del Cardinale (foto sopra) fresca di riapertura dopo gli straordinari lavori di riqualificazione dei giardini. Oggi si può visitare liberamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 con due visite guidate gratuite alle 11 e alle 16 (senza prenotazione) e con la musica di giovanissimi studenti, grazie alla manifestazione “Assiomi”.

A Gubbio alle 15.30 c’è la visita guidata a Palazzo Ducale dal titolo “Una domenica a Palazzo”. Ingresso libero, come al Teatro Romano e Antiquarium. Sul fronte delle iniziative speciali c’è anche il Museo Paleontologico “Luigi Boldrini“ di Pietrafitta, al centro di progetti di restauro e valorizzazione per oltre 300mila euro. Alle 16.30 c’è la visita guidata alla collezione di reperti fossili.

Per tutti gli altri luoghi della cultura ingresso libero per l’intera domenica. A Spoleto porte aperte alla Rocca Albornoz - Museo del Ducato (orario 9-18.30) e al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, a Campello c’è da visitare il Tempietto sul Clitunno aperto con il nuovo orario 11-17. E ancora, tappa al Castello Bufalini di San Giustino aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visita sempre accompagnata e partenza dei gruppi ogni ora senza necessità di prenotazione.

A Terni si va all’Area Archeologica di Carsulae (con orario 8.30-19.30) mentre a Orvieto si possono visitare il Museo Archeologico Nazionale dalle 8.30 alle 19.20 e la Necropoli Etrusca del Crocifisso del Tufo aperta con il nuovo orario dalle 10 alle 19.

Sofia Coletti