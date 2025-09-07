“Suoni Controvento“. Gran finale tra libri e note

Cala il sipario su Suoni Controvento, il festival di arti performative itinerante che come ogni anno regala all’Umbria un carico di magia dato da quel riuscitissimo mix tra musica, cultura e paesaggi. L’ultima giornata prevede nell’ambito della sezione “Libri in cammino“ la presentezione a Montoro di Narni (ore 17) del lavoro di Nicoletta Verna “I giorni di vetro”, vincitore dell’European Union Prize For Literature 2025. Il percorso, lungo 4,5 chilometri, si snoda ad anello partendo dal cuore dell’antico borgo di Montoro. Da qui si scende verso l’antica via dei Molinanti, un tempo percorsa per trasportare le olive ai mulini situati lungo le gole del Nera. Si risale poi nel fitto bosco di lecci della Selva Montorese, lungo quello che un tempo era il cammino dei nobili.

Il sentiero prosegue scollinando tra le colline che uniscono Montoro a Monte Croce, attraversando campi, uliveti e fattorie, fino a raggiungere il Casale San Giovanni, che ancora conserva le insegne della famiglia Patrizi Montoro. Il rientro avviene lungo una strada panoramica, con vedute aperte su Montoro, Fornole e Amelia, che accompagnano dolcemente fino al borgo. La partecipazione è gratuita: per info e prenotazioni 347 1148395.

Finale in musica alle 18, spostandoci però alla Cantina Caprai di Montefalco, con “Nero a metà experience”. "La musica di Pino Daniele, una leggenda della scena musicale italiana - dicono gli organizzatori - continua a vivere e a respirare attraverso questo progetto musicale che si propone di celebrare l’eredità dell’artista napoletano. “Nero a metà Experience” è più che un concerto: è un incontro intimo con l’anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico".