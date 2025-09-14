Suona la prima campanella per 3.247 allievi

ORVIETO Sono 3.247 le studentesse e gli studenti che a Orvieto si troveranno sui banchi di scuola domani per l’avvio del nuovo anno 2025-2026. Con l’inizio delle lezioni partiranno regolarmente anche i servizi garantiti dall’amministrazione comunale relativi al trasporto scolastico, per cui ci sono oltre 300 iscritti, e alla mensa, con oltre mille iscrizioni.

"Con l’avvio del nuovo anno scolastico – spiegano l’assessore all’Istruzione, Alda Coppola, e l’assessore ai lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – arrivano a conclusione anche importanti investimenti messi in campo dall’amministrazione sull’edilizia scolastica. Alla scuola media Ippolito Scalza di Ciconia si sono conclusi i lavori per la sostituzione della guaina della copertura e di sistemazione dei bagni mentre tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre saranno terminati anche i rilevanti interventi di efficientamento energetico della palestra dove, oltre al completo rinnovamento degli infissi, si è proceduto alla realizzazione del cappotto termico, all’installazione dell’impianto fotovoltaico, dell’impianto solare termico, delle pompe di calore e del sistema di ventilazione meccanica controllata.

Gli altri interventi hanno riguardato la guaina di copertura della zona cucina dell’asilo di via dei Dolci a Orvieto centro, la manutenzione della guaina del tetto della scuola dell’Infanzia di Ciconia e del tetto del locale mensa della primaria di Ciconia. E’ stato inoltre affidato l’incarico per la progettazione del rifacimento del muro di ingresso dal lato del cancello carrabile della primaria “Barzini“ e sono stati affidati i lavori per la sistemazione del muro dell’asilo di Canonica."

"Nonostante l’aumento dei costi – proseguono – sono rimaste invariate le tariffe per il trasporto scolastico e le mense così come sono state confermate le agevolazioni della riduzione del 40% sulla quota di iscrizione a partire dal secondo figlio".