Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fiorentina NapoliElezioni ToscanaMeteo ToscanaFunghiIncidente ArezzoTentata violenza sessuale
Acquista il giornale
CronacaStress idrico per il lago. Lo “zero idrometrico“ resta ancora un miraggio
14 set 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Stress idrico per il lago. Lo “zero idrometrico“ resta ancora un miraggio

Stress idrico per il lago. Lo “zero idrometrico“ resta ancora un miraggio

I rilevamenti mensili indicano un anno caratterizzato da livelli molto al di sotto della soglia di attenzione. Ultimo dato, il 31 agosto: -157 centimetri.

Non si risolvono i problemi del lago Trasimeno: livelli molto al di sotto dello “zero idrometrico“ nell’ultimo anno di rilevamenti

Non si risolvono i problemi del lago Trasimeno: livelli molto al di sotto dello “zero idrometrico“ nell’ultimo anno di rilevamenti

Per approfondire:

Nel 2025 il Lago Trasimeno ha continuato a dare segnali di stress idrico: i rilevamenti mensili indicano un anno caratterizzato da livelli molto sotto lo “zero idrometrico“, con l’ultimo dato ufficiale registrato il 31 agosto a -157 centimetri secondo quanto indica il Club velico del Trasimeno nelle sue rilevazioni. Che mostrano come questo siano uno dei dati peggiori degli ultimi 22 anni, da quando cioè – era il 2003 – il club ha iniziato a pubblicare le rilevazioni. Nonostante non sia stata una delle estati più terribili degli ultimi anni, i lago continua a soffrire. Di sicuro hanno inciso i 40 giorni di siccità e caldo estremo del mese di giugno.

In quel mese la stazione meteo di Castiglione del lago ha registrato solo 4.6 millimetri di pioggia, mentre a luglio si è andati oltre i 100 (109). Agosto ha prodotto 58 millimetri sempre a Castiglione, mentre fin qui settembre è stato un po’ avaro con soli 22 millimetri, mentre altre zone dell’Umbria sono andate ben oltre gli 80-100. Gennaio d’altra parte aveva aperto l’anno con il lago già depresso (circa -140 centimetri), situazione che ha confermato come la crisi idrica non fosse risolta dopo gli eventi siccitosi degli anni precedenti. A fine febbraio, le rilevazioni parlavano ancora di valori molto bassi, vicino ai -124 (sempre Club velico), mentre a fine inverno — grazie a qualche precipitazione — marzo ha segnato un lieve miglioramento (intorno a -114 centimetri).

I rapporti tecnici regionali di quel periodo segnalavano comunque una condizione preoccupante per l’invaso e per le risorse idriche del distretto. La primavera ha visto poi oscillazioni: aprile e maggio si sono attestati rispettivamente intorno a -115/-122, mentre con l’avvicinarsi dell’estate la situazione è nuovamente peggiorata. Giugno ha portato valori medi intorno a -140 centimetri, con osservatori locali che hanno lanciato l’allarme per effetti su pesca, navigazione e habitat lacustri. A luglio la soglia del disagio è stata superata con dati verso -154 e ad agosto — l’ultimo mese per il quale di dispone di un dato consolidato — il livello come detto è sceso fino a -157 centimetri. Il dato peggiore dal 2003 in poi registrato dal Club velico fu a fine estate 2033: -183 centimetri. Ma quella fu davvero una delle estati più caldi e siccitose degli ultimi 50 anni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SiccitàAmbiente