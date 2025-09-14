Il Consiglio comunale su Gaza: "Ferma condanna di tutte le violenze"

Anche Corciano non può restare insensibile a quanto accade a Gaza. E così il Consiglio comunale, su richiesta del gruppo Consiliare di maggioranza, esprime la più ferma condanna per tutte le forme di violenza contro i civili e per le violazioni del diritto internazionale nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati. Si impegna ad adoperarsi nelle sedi internazionali e multilaterali per sostenere ogni iniziativa volta a richiedere ed esigere un immediato cessate il fuoco e la liberazione di tutti i cittadini israeliani ancora ostaggi di Hamas; a sostenere il percorso politico e diplomatico che porti al riconoscimento dello Stato di Palestina, come parte di una soluzione negoziata del conflitto israelo-palestinese fondata sul reciproco riconoscimento e sulla coesistenza pacifica; a trasmettere l’ordine del giorno alla presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri, ai presidenti di Camera e Senato, e all’Anci, affinché si dia seguito a una posizione ufficiale dell’Italia favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina. Chiede inoltre di sospendere, ove in essere, le autorizzazioni di vendita di armi allo Stato di Israele concesse prima della dichiarazione dello stato di guerra.