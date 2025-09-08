"Persiani ci aiuti a fermare la barbarie"

MASSAUna grandissima partecipazione alla fiaccolata per la pace organizzata dalla nostra Diocesi, che ha avuto il merito di raccogliere migliaia di persone attorno al valore della pace". Dice Nicola Del Vecchio, segretario della Cgil. "In tutte le piazze italiane come eravamo impegnati con mobilitazioni a sostengo dell’iniziativa umanitaria e non violenta promossa dalla Global Sumud Flottilla. Lo diciamo, ancora una volta, con chiarezza: deve essere fermata la barbarie in corso in Palestina ed il Governo italiano deve schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Non possiamo accettare che vengano uccisi impunemente bambine e bambini, donne, uomini operatrici e operatori umanitari, sanitari, giornaliste e giornalisti palestinesi e che continui la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole. Se dovesse succedere qualcosa alle volontarie e ai volontari impegnati sulle navi per bloccare l’assedio e per portare aiuti umanitari e generi di prima necessità alla martoriata popolazione palestinese, siamo pronti alla mobilitazione". "Allo stesso tempo chiediamo a tutti i consigli comunali, ed in particolar modo all’amministrazione di Massa e al sindaco Persiani che ha dato la sua adesione alla manifestazione, di essere coerenti e votare ordini del giorno che impegnino il Governo italiano e l’Europea a fermare questa barbarie, interrompere la vendita di armi ad Israele, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso di aiuti umanitari illimitati subito, rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici, riconoscere lo stato di Palestina, porre fine all’occupazione".