In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”

Massa, 8 settembre 2025 – Padri e madri mano nella mano in marcia per dire no al genocidio a Gaza, un bagno di folla e di luci,in migliaia hanno attraversato il centro di Massa dalla stazione. La fiaccolata per la pace organizzata per la pace dalla Diocesi ha vestito una marea di gente di un comune sentimento di solidarietà. Un cammino per dire no alla guerra, senza distinzioni e barriere, persone di tutte le età e appartenenze geografiche, politiche e religiose. Famiglie italiane e arabe, alcuni con bimbi in carrozzina, disabili e alcuni curiosi che in corso d’opera si sono aggregati. Non solo associazioni umanitarie, rappresentanti politici, boy scout, suore e sacerdoti.

“Salviamo la Palestina” campeggia sul retro di una t-shirt bianca di un signore e ancora striscioni che riportano scritte: “Palestina libera”, “Gaza Palestina fuori fuoco”, tanti i gonfaloni in mezzo alle bandiere di pace. Ancora a gran voce gridano alcuni: “Palestina libera!” e il vescovo Fra Mario Vaccari definisce questa la voce del popolo. Poi mette in luce il desiderio di portare in strada, fra la gente, un’esperienza di Chiesa che guarda a salvare vittime innocenti: “Partecipiamo sempre a manifestazioni di questo tipo, al di là dell’appartenenza politica, per fare rete in questa causa della pace. In questo caso parliamo di una ferita sulla Palestina, senza escludere altri conflitti. Abbiamo organizzato questa fiaccolata che si è conclusa davanti alla cattedrale, dove si concentra ogni sabato, tanta gente che beve e si diverte e forse è un pò distratta da quello che sta accadendo”.

Si unisce il direttore Caritas Don Maurizio Manganelli: “Non ci aspettavamo questi numeri di adesione, una manifestazione così non si vedeva da tempo in città e va oltre le tifoserie. Quando si toccano temi come la pace le persone sono pronte a muoversi. Come diocesi abbiamo invitato una giornalista israeliana che protesta contro il governo del suo Paese, sono tanti in Israele che stanno manifestando”.

Poco prima della partenza della marcia un rumore assordante ha voluto ricordare e far immaginare cosa si può vivere in una zona di guerra, dagli altoparlanti, ecco i fischi di esplosioni di bombe, razzi e proiettili. “Il popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo” tra le frasi citate. Poi la partenza:in prima fila l’auto della Misericordia, a seguire il grande striscione pacifista e ai lati alcune bandiere delle nazioni di guerra, dietro il vescovo, le autorità, gli striscioni delle associazioni che hanno aderito alla fiaccolata e la gente armate di fiaccole accese. Durante il tragitto sono stati letti i numeri dei morti nei conflitti. Tappa finale il duomo, sulla facciata ecco lo slogan: “Se vuoi la pace prepara la pace”.

Don Alessio Bertocchi, direttore pastorale giovanile e vocazionale, ha seguito la parte organizzativa del gruppo scout Agesci, racconta che hanno pensato a questa manifestazione nel mese di luglio: “Come ha voluto ricordare nel suo discorso il vicario pace a voi. Il video messaggio che ci ha inviato il parroco di Gaza ci ha dato la carica, i cristiani nonostante le bombe dalla striscia di Gaza non si muovono perché per loro è casa”.

Il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti ha dichiarato:“La comunità internazionale deve assumersi le proprie responsabilità, fermare la strage, imporre un cessate il fuoco e aprire la strada ad una soluzione politica giusta e duratura. Ogni candela accesa qui ha gridato contro la logica delle armi e contro chi le alimenta.” Una presenza doverosa per Serena Arrighi, sindaca di Carrara: “Siamo qui, per manifestare contro la guerra e per la pace e per esprimere i nostri valori e della nostra Costituzione”. Anche la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni ha voluto esprimere la vicinanza della sua comunità: “Abbiamo riconosciuto lo stato della Palestina. Speriamo di poter raggiungere una mediazione di pace anche con questa marcia”.