A Marina di Massa trionfa Alessio Magagnotti. Johan Blanch vince la Pontremoli-Fivizzano

E’ Alessio Magagnotti a regolare in volata il gruppo e a tagliare con le braccia alzare il traguardo di Marina di Massa della prima semitappa, partita da Equi Terme, della terza giornata del 49° Giro della Lunigaina. Manganotti (nella foto concessa da Ptzphotolab) ha centrato l’undicesimo successo stagionale su strada dopo i due ori vinti ai recenti campionati mondiali su pista di Apeldoorn, precedendo il bolzanino Fedrizzi e il friulano Pighin. I primi sette posti sono stati conquistati da sette atleti della nazionale azzurra. La Maglia Verde di leader della classifica generale resta al belga Seff Van Kerckhove alla vigilia della seconda semitappa di giornata, la Pontremoli-Fivizzano.

Seconda semitappa che si è vivacizzata nella parte finale con alcuni tentativi di attacchi, tutti rintuzzati dal gruppo. Quello decisivo lo sferrano Blanc, Pavi Degl’Innocenti e Frig a pochi chilometri dall’arrivo che li visti tansitare sgranati sotto il traguardo di Fivizzano nel seguente ordine: 1° Blanc, 2° Pavi Degl’Innocenti, 3° Van Kerckhove, 4° Frigo, 5° Jackowiak. In classifica generale la Maglia Verde resta al belga Steff Van Kerckhove.