Il ’Brigante’ per la Uisp. Primi classificati . Conforti e Silvestri

Tommaso Conforti, del Domestic Street Racing, e Marco Silvestri, del Cyf Promotech, sono i vincitori del Trofeo del Brigante di ciclismo amatoriale Uisp. Bella corsa, quella ottimamente organizzata dal Team Marathon Bike che ha visto al via più di 90 ciclisti divisi in due partenze. Partenza a Ribolla, arrivo sulla salita di Montemassi.

Nella prima partenza la fuga giusta si accende quasi subito, con Conforti, Gianni Spagliccia del Team Alpin Massinelli e Francesco Di Costa del Team Ontraino che fanno il vuoto e si giocano il successo in volata, arrivando in quest’ordine.

Dietro di loro arriva Diego Alexander Giuntoli, Cicli Falaschi, che aveva provato a rientrare sui fuggitivi, Giocacchino Arcara, Velo Club Forte dei Marmi e, più staccato, Jacopo Mori, Grip Castelfiorentino. Poi il resto del gruppo, regolato dal giovanissimo Lorenzo Bellesi, Ciclismo Bike Team.

Nella seconda partenza, con più partecipanti, solo nella parte finale si avvantaggiano in sei, che poi si giocano l’arrivo nella salita finale. In una volata incerta la spunta Marco Silvestri, che ha la meglio su Cesare Macchi, Baglini, Adriano Nocciolini, Team Marathon Bike.