Libertà è Democrazia si presenta Chiari responsabile area donne

Prosegue la presentazione di Libertà è Democrazia, venerdì è stata la volta di Montignoso. Promotori dell’appuntamento a villa Schiff-Giorgini sono stati la coordinatrice comunale di Montignoso Arianna Caruso e il coordinatore provinciale apuano e regionale della Toscana, Luca Guadagnucci. Dopo aver spiegato le motivazioni dell’ingresso in LèD e la sua ricetta per rilanciare il comune, la Caruso ha esposto i cinque punti che ha più a cuore: "Salute e sanità pubblico-privata, istruzione, lavoro, equità sociale e contrasto al degrado e criminalità".

Dal canto suo Guadagnucci ha ribadito che: "Stiamo terminando di strutturarci sia a livello provinciale che regionale e vogliamo farlo proponendo persone serie, motivate e capaci". Quella di venerdì è stata l’occasione per presentare la neo responsabile regionale area donne Federica Chiari, che ha esordito spiegando "il lavoro di squadra che stiamo svolgendo con le colleghe che già fanno parte del nostro movimento, per un ritorno alla vera politica", coordinate dalla responsabile nazionale area donne Cati Cafissi, protagonista di un breve intervento.

A chiudere la presentazione è stato il presidente nazionale LèD Giancarlo Affatato, che dopo aver ripercorso i contatti avuti con i politici nazionali, ha spiegato "perché il nostro partito ispirato alla dottrina sociale della chiesa non si presenterà alle elezioni regionali di ottobre in Toscana", facendo un quadro generale sull’attuale governo toscano e su i principali candidati di centrosinistra e centrodestra, a partire da Giani e finendo con Tomasi. Moderatrice dell’incontro a cui a preso parte anche la ex senatrice Cinzia Dato, è stata Rosanna Purificato. Presente anche il coordinatore comunale di Carrara Andrea Serpa.

Stefano Guidoni