"Subito i tempi, sennò bloccherò Narni-Amelia"

La presidente della Regione, Stefania Proietti, e il sindaco Stefano Bandecchi si sono incontrati in videoconferenza: sul tavolo il nuovo ospedale di Terni. "La riunione è stata definita da entrambi proficua– riferisce la Regione – e ha rafforzato la possibilità di un percorso comune che vedrà un prossimo incontro entro settembre per approfondire i dettagli tecnici". Sia la presidente della Regione sia il sindaco hanno "concordato con convinzione che Terni necessita di un nuovo ospedale e che si dovrà realizzare interamente con risorse pubbliche".

"Dovrà essere una struttura sanitaria di alto livello – ha spiegato Proietti – per rispondere alle esigenze della comunità ternana anche con l’ambizione di attrarre mobilità attiva dai territori limitrofi. La costruzione del nuovo ospedale è stata inserita con chiarezza nel programma elettorale e vogliamo mantenere l’impegno. E sarà uno degli elementi caratterizzanti del nostro Piano socio sanitario regionale".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco e presidente della Provincia, Bandecchi: "Saranno necessari altri incontri dato che si è concluso che l’ospedale di Terni è, per la presidente Proietti, fondamentale e da costruire il prima possibile". "Si è stabilito – aggiunge – un rapporto collaborativo finalizzato a iniziare la ricerca dei fondi necessari, utilizzando la Legge 67/88, e coinvolgendo i ministri Giorgetti, Salvini e Schillaci". Ministri ai quali Bandecchi chiederà subito un appuntamento. Sempre Bandecchi ha però chiarito che sino a che non saranno precisati i tempi del nuovo ospedale di Terni, farà tutto ciò che è in suo potere per non realizzare l’ospedale di Narni-Amelia.