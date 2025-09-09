"Strisce pedonali verniciate sopra le buche dell’asfalto"

SPOLETO Prima le strisce pedonali poi il rifacimento dell’asfalto: è polemica tra il consigliere comunale Paolo Imbriani (foto) della Lega e il Pd. Proprio in questi giorni in città sono in corso due interventi relativi al rifacimento dell’asfalto in varie vie e al ripristino delle strisce pedonali.

La settimana scorsa lo stesso Imbriani ha presentato un’interpellanza al sindaco Sisti per chiedere spiegazioni in merito alla programmazione dei lavori e prontamente è arrivata una risposta del Pd che dice di voler far fronte innanzitutto alla "sicurezza, specie in prossimità delle scuole, perché il centrodestra ha lasciato una situazione pericolosa sul fronte della sicurezza stradale e onerosa per le casse comunali".

La Lega fa notare che "all’interpellanza, non ha risposto il sindaco o un suo assessore, come sarebbe doveroso nelle sedi istituzionali. A replicare è stato direttamente il Partito Democratico, dimostrando ancora una volta che Sisti non è libero di governare ma vincolato alle decisioni prese altrove, nelle stanze del Pd di Viale Trento e Trieste. Il sindaco viene usato come parafulmine, mentre le scelte reali passano sopra la sua testa".

Il Pd, sempre secondo Imbriani "giustifica persino la verniciatura sopra le buche con il pretesto della sicurezza, specie nei pressi delle scuole". "Ci chiediamo – conclude la Lega - quali criteri siano stati adottati per stabilire le priorità delle asfaltature".