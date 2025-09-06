Spopola l’imitazione della sindaca. Pincetto-Calamaretto: tutti al mare con la coppia perugina Ale e Saba

La tratta Pincetto-Calamaretto è realtà. O, se preferite, la promessa elettorale è stata mantenuta da Vittoria Ferdinandi. "Vi porterò tutti al mare" era solita ripetere la sindaca prima della sua elezione. Ebbene, a distanza di 15 mesi, tutti sul minimetrò per far rotta su Civitanova. É il video esilarante di Ale e Saba, i due artisti perugini che hanno tirato fuori dal cilindro una nuova trovata. "Chiariamo subito – sottolinea Ale – non c’è alcun riferimento politico alle spalle. Vittoria Ferdinandi è un personaggio pubblico che ha suscitato la mia attenzione al di là del ruolo istituzionale che ricopre. Fra l’altro – continua – non la conosco neanche personalmente. Guardando però i suoi video e provando ad imitarne la voce, ho capito subito che sarebbe stato un personaggio femminile ideale". Il tempo di accorciare un po’ la barba, trovare una fascia tricolore e una parrucca ad hoc ed ecco che Alessandro Catoggio, 37enne chinesiologo e personal trainer, è pronto a diventare primo cittadino di Perugia. Con la collaborazione del fratello Sabatino, 36 anni, responsabile commerciale di un’azienda estera per l’Italia. "Saba – sorride Ale – è rientrato giusto in tempo per le riprese. Non a caso, come si vede dal video, è sceso dall’aereo ancora con il materassino a forma di coccodrillo sotto braccio". Un video goliardico, realizzato insieme al nostro amico Francesco Scapicchi, che vuole essere anche un inno a Perugia e alla peruginità. "Il nostro intento primario era quello. Non a caso la colonna sonora è "Gim al mare" cantata da un’istituzione come Roco. E l’autista è un’autista con la A maiuscola come Michele Bazzurri o, per meglio dire, l’Perugino n’guastito e il cameo finale è firmato da Marchino del Ponte. Non ce ne vogliano gli altri poi ma la soddisfazione più grande è la presenza di Umberto". Già proprio il titolare dell’Antica Latteria, uno dei locali più longevi del centro storico perugino. "Una forza della natura. É stato il primo a mettersi in gioco, alla faccia dei suoi 86 anni. Quando siamo andati a trovarlo per chiedergli di recitare una parte nel video, ci è venuto incontro col montalatte e la scena era praticamente già fatta". Un successo sui social con like e commenti a raffica. "Il nostro intento è e resta quello di far divertire chi ci segue, senza alcuna dietrologia. Ripeto, non conosciamo personalmente la sindaca". Chissà però che prossimamente non ci scappi un maritozzo insieme da Umberto... "Sì però – sottolinea Ale – verrei vestito da sindaca. Ormai ci ho preso l’abitudine". "L’altra sera – racconta Saba – siamo andati a suonare una serenata a una coppia di amici e tutti gli facevano: "Dai Ale, facci la Dada". "Ora però – chiosa Ale – facciamo i seri. Il problema principale è stato spiegare alla turista ungherese che la tratta Perugia-Civitanova col minimetrò in realtà era uno scherzo. Lei, col suo cane, era pronta a fare il biglietto"