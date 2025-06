Si insedia il Consiglio comunale. Annalisa Rossi eletta presidente. In aula aleggia il caso-Lupattelli

Annalisa Rossi, della lista Valter Stoppini per Assisi, è il nuovo presidente del Consiglio comunale. Del massimo consesso cittadino sono vicepresidenti Sonia Gaudenzi (Assisi Domani) per la maggioranza e Daniele Martellini (FdI), per la minoranza. La loro elezione nel corso della prima seduta dopo le votazioni che hanno portato alla carica di sindaco Valter Stoppini, che ieri ha prestato giuramento.

Per la presidenza il centrodestra aveva proposto il consigliere Eolo Cicogna, ma ha prevalso la Rossi sostenuta dai voti della maggioranza. Una seduta in cui c’era curiosità per vedere cosa sarebbe accaduto dopo la vicenda che ha caratterizzato Paolo Lupattelli, eletto nelle file del Partito democratico con il maggior numero dei voti (357) che, nei giorni scorsi, ha annunciato l’uscita dal Pd e dalla maggioranza. Con parole forti: "È mancata la trasparenza, è mancata la fiducia, sono mancati i fatti a seguito di tante belle parole spese sulla mia persona", legate al fatto di non essere stato inserito tra i componenti la giunta.

Lupattelli che ieri non era presente in aula, con la questione sollevata, nella seduta di ieri, dal consigliere Francesco Fasulo (Forza Italia) che ha parlato di Giunta debole e fragile. Lapidario il primo cittadino Stoppini: "Il sindaco può nominare chi vuole a prescindere dalle sue preferenze". Stoppini ha poi presentato la giunta composta da Veronica Cavallucci, vicesindaco, Donatella Casciarri, Scilla Cavanna, Francesca Corazzi, Fabrizio Leggio.

Poi l’elezione dei componenti la commissione elettorale comunale. Risulta composta da Andrea Bertolini e Adil Zaoin per la maggioranza e Serena Morosi per la minoranza; supplenti Luigi Bastianini, Renzo Totori (maggioranza) e Ivano Bocchini (minoranza).

Maurizio Baglioni