Ecco tutti i consiglieri eletti. Per la Giunta comunale si prevedono tempi brevi

Aspettando la Giunta - i tempi dovrebbero essere brevi - sono stati ufficialmente proclamati i neoeletti consiglieri comunali: a Palazzo dei Priori, ieri mattina, hanno ricevuto la notifica formale e incontrato il sindaco Valter Stoppini, che ha accolto tutti augurando buon lavoro e donando a ciascuno una spilla con lo stemma del Comune. "Siamo qui – ha sottolineato il primo cittadino – per fare tutti insieme il bene della comunità. Siamo un punto di riferimento per i cittadini e dobbiamo dare il buon esempio, lavorando a servizio della città nella massima collaborazione. Se ci saranno divergenze, dovremo sempre trovare un punto d’incontro, perché abbiamo tutti la responsabilità di costruire un futuro migliore per Assisi. Ci aspettano anni importanti, di grandi sfide: vi ringrazio sin da ora per la disponibilità e vi auguro buon lavoro".

I consiglieri comunali eletti sono Paolo Lupattelli, Francesca Corazzi, Donatella Casciarri; Cristina Susta, Annalisa Rossi, Andrea Bertolini; Veronica Cavallucci, Nico Perini; Scilla Cavanna; Adil Zaoin; Eolo Cicogna; Serena Morosi, Daniele Martellini; Francesco Fasulo; Ivano Bocchini; Giancarlo Cavallucci. La nomina della Giunta, con la promozione di alcuni consiglieri ad assessori, porterà a mutamenti nell’assetto del Consiglio.

"Una bellissima avventura – così Eolo Cicogna in una lettera ‘aperta’ post voto –. Buon governo al sindaco Stoppini, io lavorerò per continuare a costruire partendo dai giovani. Faremo opposizione netta e limpida. Serve dare spazio, visibilità e fiducia ai giovani che si sono avvicinati. C’è una crisi politica e il civismo specialmente in ambito amministrativo spicca di più, ma senza i partiti la politica non è politica. Spero che da oggi saranno ancora tanti i cittadini che si metteranno a disposizione per Assisi".