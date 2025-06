Monini premia l’extravergine d’eccellenza

SPOLETO – Frantoio di Carone Anna, (Sannicandro di Bari) per la categoria fruttato leggero; Oleificio società cooperativa di Canino (Viterbo), per il fruttato medio; Frantoio Paparella Salvatore (Barletta), per il fruttato intenso; Frantoio Biorussi (Puglia) per la categoria biologico: eccoli i frantoiani saliti sul podio della terza edizione dello “Zefferino d’Oro”, il primo riconoscimento della qualità della materia, istituito dall’ azienda olearia Monini di Spoleto, con l’obiettivo di rafforzare la filiera dell’ extravergine di oliva made in Italy e accendere i riflettori sull’unicità del prodotto italiano, chiamato a competere in un mercato sempre più complesso.

La premiazione, venerdì sera, con la consegna ai vincitori della simbolica Lattina d’oro. Occasione anche per visitare il Frantoio il Poggiolo della famiglia Monini. Un antico casale dove tutto parla di ritmi lenti e di armonia e dove è stata servita una cena gourmet in cui l’extravergine ha fatto da filo conduttore alle varie portate. "Per la prima volta l’Italia è scivolata al quinto posto per quantità tra i produttori mondiali di olio di oliva. L’olivicoltura del nostro Paese deve affrontare numerose difficoltà. Investire nella qualità - dichiara Zefferino Monini, presidente e amministratore delegato dell’azienda, presente anche la sorella Maria Flora – riteniamo sia il modo migliore per riportare l’olio italiano al posto che merita. L’ampia partecipazione dei nostri fornitori allo “Zefferino d’Oro” ci conferma che il nostro sforzo viene compreso e apprezzato. Solo uniti raggiungeremo l’obiettivo di una maggiore competitività internazionale".

S.A.