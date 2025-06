Scacciacani nello zaino. Denunciato 14enne. Arma trovata a scuola

A scuola con la pistola, una scacciacani a salve. Tra libri e quaderni, l’arma, senza tappo rosso di identificazione. Una scoperta avvenuta per caso che ha fatto scattare subito l’allarme in una scuola di Perugia. È stato denunciato il ragazzo di 14 anni nel cui zaino è stata trovata l’arma.

A scoprirla, mentre cercavano altro, i docenti dello studente. Era scomparso il cellulare di un professore ed, evidentemente mettendo tra le ipotesi per spiegare come mai lo smartphone non si trovava più, gli insegnanti hanno preso in considerazione anche la possibilità che qualche studente se ne fosse impossessato. Durante il controllo interno, quindi, oltre al telefono con la cui sparizione il denunciato non aveva a che fare, è stata trovata la pistola nello zaino del 14enne. L’arma, di colore nero, priva del tappo rosso identificativo, con caricatore, senza cartucce, era tra i libri e i quaderni. Inconfondibile nella forma, mentre per capire che non fosse offensiva è servito del tempo.

Nel frattempo, a scuola sono arrivati i carabinieri della stazione di Perugia che hanno sequestrato la pistola e confermato che si trattava di un’arma a salve. Dopo aver raccolto le prime informazioni sull’accaduto, i militari dell’Arma hanno proceduto a denunciare in stato di libertà il giovane per l’ipotesi di porto abusivo di armi.

Al termine degli accertamenti preliminari, il 14enne è stato affidato dai carabinieri ai genitori. L’episodio, che ha destato forte preoccupazione tra il personale scolastico e le famiglie degli alunni, è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per stabilire eventuali ulteriori responsabilità e chiarire la dinamica dei fatti. A cosa potesse servire quella pistola è uno degli aspetti che le indagini porteranno ad accertare.