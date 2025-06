Sogepu e Montedoglio temi ’caldi’ in Consiglio

CITTÀ DI CASTELLO – Il caso Sogepu, con le questioni relative al bilancio e alla nomina del nuovo amministratore unico, sarà uno degli argomenti al vaglio del consiglio comunale che si riunisce oggi con una doppia seduta. Il presidente Luciano Bacchetta ha convocato la massima assise nella residenza municipale di piazza Gabriotti, per un question time alle ore 17 e per una successiva seduta ordinaria alle ore 18. Il complesso caso Sogepu- la partecipata del Comune che in Sogeco gestisce il servizio rifiuti nell’Ambito- sarà affrontato dall’assessore con delega Mauro Mariangeli in risposta al documento del capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni. Il sindaco Luca Secondi parlerà invece dei finanziamenti destinati a Villa Montesca sollecitato dal gruppo di maggioranza mentre Andrea Lignani Marchesani chiede conto dei lavori di ristrutturazione del vecchio ospedale San Florido, altra questione ormai annosa. All’ordine del giorno ci saranno poi illuminazione pubblica, viabilità, verde, lavori nel territorio, ambiente, riqualificazione della città, agricoltura, elezioni. I lavori della seduta ordinaria vedranno anche alcune comunicazioni circa l’adduzione delle acque della diga di Montedoglio nel lago Trasimeno. L’assemblea sarà quindi chiamata al dibattito e alla votazione su una mozione che chiede di favorire la diffusione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici nelle aree del territorio comunale. A concludere la seduta sarà l’interrogazione del consigliere Campagni sul controllo e il contenimento dei piccioni in città. Il consiglio comunale potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina istituzionale del Comune.