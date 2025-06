Militari che si sono distinti in servizio. Ecco tutti i nomi dei premiati

Ultimo atto delle celebrazioni del 211esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la cerimonia di consegna delle ricompense ai carabinieri che si sono distinti in servizio. L’encomio semplice è stato accordato a Claudio Parafioriti, Andrea Mancinelli, Claudio Dal Sacco, Dario Marsocci, Enrico Apicella, Andrea Ambrosi, Alessio Trevisan e a Giuseppe Vitiello del Nucleo investigativo di Perugia, come ai colleghi sempre del Nucleo investigativo di Perugia: Bruno Pascucci (ora in congedo), Pierluigi Marzi, Alessia Scorpioni, Marco Ferretti, Eduardo Fernandes, ora in pensione, Antonio Matano, Alessio Trevisan, Giovanna Genco. Encomio semplice a Mirko Fringuello, Loris Cistellini, Giorgia Vagnetti della stazione di Ponte San Giovanni. E ancora Enrico Bocconi e al brigadiere Nicola Vaccariello del Nucleo investigativo di Perugia, a Bruno Pascucci, ora in congedo, a Marco Ferretti, Biagio Ialongo, a Eduardo Fernandes, ora in congedo, Enrico Apicella, Antonio Matano e Alessio Trevisan sempre del Nucleo investigativo di Perugia. Quindi, encomio semplice per Giuseppe Pontemezzo, Giuseppe De Rosa, Bruno Pulerà, Pasquale Armenante della stazione Fortebraccio. E per Stefano Tonella, Oscar Tarsi, Paolo Ferdinandi, Andrea Assentato della Sezione Radiomobile del Nucleo radiomobile della compagnia di Perugia; per l Mauro Simoni, ora in congedo, e per Andrea Ciribilli della stazione di Trestina, per la sezione operativa della compagnia di Foligno e per la stazione di Bastia Umbra.