Concessione dello stadio. Il bando "diviso"

UMBERTIDE – Gestione dello stadio Morandi e della pista di atletica: c’è il bando che affiderà ad un nuovo soggetto gli impianti sportivi per i prossimi cinque anni. Il comune ha voluto scorporare la gestione delle due strutture, affidate finora ad un unico responsabile con lo scopo di favorire non solo la pratica dell’atletica, ma soprattutto la fruizione di uno spazio che è sempre più utilizzato dagli umbertidesi per l’attività fisica personale. Per quanto concerne il lotto "Morandi" esso è composto dal campo da calcio principale, dall’antistadio con terreno di gioco in sabbia, una porzione dispogliatoi, tribune, impianti tecnologici, area verde, aree di accesso e parcheggi. Nelle pertinenze della pista, rientrano invece l’anello per l’atletica e i relativi spazi funzionali e parte degli spogliatoi. I parcheggi sono ad uso promiscuo La scelta dei concessionari avverrà sulla base della migliore offerta gestionale "riferibile al miglior rapporto tra offerta tecnica e offerta economica". Le società e associazioni sportive dilettantistiche interessate hanno tempo fino alle 13 del 25 giugno per presentare tutta la documentazione. Alla scadenza della concessione di cinque anni inoltre, anche su richiesta del concessionario "essa potrà essere rinnovata di ulteriori anni cinque ad insindacabile giudizio dell’amministrazione previa valutazione dell’attività svolta ne primo quinquennio, da presentarsi entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza". Alla scadenza della concessione i locali "dovranno tornare nella piena disponibilità del Comune in buono stato di manutenzione, comprese le eventuali migliorie. Informazioni disponibili all’albo pretorio online.

