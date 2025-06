’Fratello Vino’ all’uliveto. Vignaioli e produttori artigiani nel giardino di San Francesco

Un palcoscenico d’eccezione per il vino naturale: "Fratello Vino - Legami di vite" sarà il primo evento pubblico a essere ospitato nel giardino e nell’uliveto di San Francesco Campagna, ai piedi della Basilica di San Francesco nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno, dalle 11 alle 19. "Si tratta di un nuovo appuntamento, più che una fiera vorremmo che fosse una festa, dedicato ai vignaioli artigiani. Si inserisce nel calendario dei migliori eventi del vino italiano, portando in Assisi un’occasione di incontro tra produttori, operatori del settore e appassionati del vino naturale e artigianale" spiega Francesca Romana Elisei, giornalista, promotrice dell’iniziativa insieme Damiano Lunghi, oste dell’osteria Dodici Rondini di Foligno e Joseph Grima, architetto. Con i riflettori rivolti sul mondo dei vini naturali, quelli cioè prodotti con l’utilizzo di pratiche antiche e senza l’ausilio di tecnologie moderne. "Vi prenderanno parte oltre 80 vignaioli provenienti da tutta Italia e dall’estero presenteranno i loro vini naturali, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare e conoscere le storie dietro ogni bottiglia" aggiunge Rondini. "Apriamo questo posto al pubblico, alle comunità del vino naturale – spiega ancora Grima -. In tal modo si esce dal contesto fieristico e portiamo il vino in questo luogo scenografico, in mezzo alla natura". Fratello Vino proporrà anche un laboratorio di degustazione sotto la guida di Giampiero Pulcini, sommelier e narratore del vino. Tra i produttori umbri partecipanti saranno presenti Raìna, Colbacco, Fattoria Mani di Luna, Tiberi, Annesanti; inoltre I Parieti (Puglia); Abbazia San Giorgio, Agricola Di Salvo e Badalucco (Sicilia); e La Stoppa, Denavolo, TerraQuilia e Casè (Romagna). Fra gli internazionali, Stekar (Slovenia), Partida Creus (Spagna).