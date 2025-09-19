Settimana della Custodia . La bellezza fiorisce . Si aprono nuovi cantieri

Quarta giornata ricchissima di interventi, cantieri civici e lavori nel segno della bellezza per la “Settimana della Custodia“ che prosegue nel suo progetto di cura e rigenerazione della città coinvolgendo istituzioni, cittadini, aziende e scuole.

Dopo l’inaugurazione, mercoledì pomeriggio, di “Elce in fiore”, l’allestimento floreale lungo via Vecchi coordinato dall’associazione Elce Viva con la collaborazione di tutti i commercianti del quartiere, la giornata di ieri ha messo a segno tanti importanti progetti. In mattinata è scesa in campo l’azienda Grafox di Sant’Andrea delle Fratte: con gli uffici comunali competenti, ha prima ripulito i tondi di Mauro Staccioli installati nell’area verde “Piero Cenci”, vicino alla piscina comunale Pellini, poi è passata nel parco della Cupa, dove sono stati ripuliti il pannello d’ingresso, i giochi per bambini e la pavimentazione per finire con il monumento ai Caduti del Mare, dall’altro lato della strada. Sempre in centro, lavori alla Terrazza del Mercato Coperto dove la Città del Cioccolato ha dato il suo contributo e con un’apposita squadra di manutentori ha rimosso graffiti e scritte da muri e ascensori. Studenti e personale dell’Università per Stranieri al lavoro nel parco Santa Margherita: guidati dal prorettore Francesco Asdrubali hanno partecipato alle attività di pulizia del Campus Unistrapg. Lavori in corso anche a Ponte Pattoli, dove operai della ditta Paciotti, in collaborazione con la Fondazione Cucinelli, hanno ridipinto con tinte vivaci la gradinata presente nell’area verde in via Croce. La ripulitura del prato ha invece visto impegnati per più giornate gli ospiti del Centro socio riabilitativo educativo “San Giuseppe” di Sant’Erminio, gestito dalla cooperativa Nuova Dimensione. Ieri i 14 ospiti del Centro hanno anche messo a dimora alcune piante. A Castel del Piano l’assessore all’ambiente David Grohmann ha seguito i lavori di riqualificazione al Parco dei Musicanti. E oggi nuova giornata di interventi con la discesa in campo dell’Università degli Studi in tre progetti: al parcheggio di via Pascoli pulizia, decoro e rimozione dei graffiti, alla presenza del rettore Oliviero, al complesso di San Pietro riordino delle aree esterne ed interne (in particolare il parcheggio riservato, i tre chiostri e l’Orto Medievale) mentre alle 15 a Palazzo Murena verrà inaugurato il nuovo giardino del Rettorato.

S.C.