Settimana della Custodia, i cantieri. Rinascono gli olivi alla Pallotta

Cura, bellezza e partecipazione collettiva. Prosegue a gran ritmo e con una fortissima adesione di associazioni, cittadini e scuola la “Settimana della Cultura“, il progetto varato da Comune e Fondazione Cucinelli che anche ieri ha messo a segno interventi a tappeto in tutta la città. In mattinata è scesa in campo l’Associazione Produttori Olivicoli di Coldiretti che ha avviato lavori di ripulitura, potatura e trinciatura per rendere di nuovo produttivi gli olivi – in tutto una sessantina – in un terreno comunale non lontano dal Centro sportivo Bambagioni, alla Pallotta. Sul posto la sindaca Vittoria Ferdinandi per salutare il presidente di Aprol, Giulio Mannelli, e il direttore, Gabriele Mocio, che segue i lavori in qualità di agronomo “per valorizzare un frammento di paesaggio rurale rimasto inglobato nella città". Al Mercato di Campagna Amica di Madonna Alta, sono poi state messe a dimora in vaso due giovani piante.

Protagoniste anche le scuole di Colle Umberto dell’Istituto comprensivo Perugia 1 diretto da Francesca Volpi che hanno collegato alla “Settimana“ il progetto di accoglienza “Cura e natura, squadra speciale”. Per l’occasione, l’assessore all’ambiente David Grohmann ha tenuto una lezione alle classi quarta e quinta della primaria poi, nei sei cassettoni presenti in giardino, dopo la ripulitura, è stato messo a dimora l’orto invernale con la collaborazione di bambini, nonni e genitori. Riflettori anche nel Chiostro dell’Accademia di Belle Arti “Vannucci”, interessato da alcuni interventi: studenti, personale e docenti si sono impegnati nella pulitura del pozzo e nella cura degli spazi verdi del complesso, restituendo decoro e bellezza a uno dei luoghi simbolici della città. Presenti l’assessora all’istruzione Francesca Tizi, e Carolina Cucinelli.

E oggi si prosegue con una nuova giornata intensissima, con cantieri di custodia e rigenerazione in tutto il territorio. Tra i tanti, lavori a Castel del Piano, di nuovo in piazza Birago, nel Parco Santa Margherita (a cura dell’Università per Stranieri), al Parco di Ponte Pattoli, alla Terrazza del Mercato Coperto, alle aree verdi di Ponte Valleceppi ma anche a Elce e in Piazza del Drago e Canapina.